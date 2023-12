L'UE décide d'un nouveau train de sanctions contre la Russie

L'UE décide d'un nouveau train de sanctions contre la Russie













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus jeudi d'un douzième ensemble de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, a fait savoir le Conseil européen dans un communiqué, avec notamment une interdiction d'importation de diamants russes à compter du 1er janvier. D'après des sources diplomatiques, le document fixant ce nouvel ensemble de mesures a été accepté plus tôt cette semaine par l'ensemble des pays membres de l'UE mais l'Autriche a patienté pour donner son aval définitif, ce qui a été fait jeudi soir, après que Vienne a examiné des aspects juridiques. Toutefois, des personnes au fait de la question ont déclaré que l'Autriche tentait de faire retirer d'une "liste noire" ukrainienne la Raiffeisen Bank International, la plus grande banque occidentale en Russie. Elle figure toujours sur cette liste. (Reportage Julia Payne, Andrew Gray et Jan Strupczewski)