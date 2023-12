L'UE débloque 5 milliards d'euros pour la Pologne

BRUXELLES, 15 décembre (Reuters) - L'Union européenne va transférer comme promis dès cette année à la Pologne une première tranche de 5 milliards d'euros d'aide financière qui était jusqu'à présent gelée en raison d'atteintes à l'Etat de droit, ont annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne et le nouveau Premier ministre polonais. Fraîchement désigné à la tête du gouvernement de Varsovie après huit années de gouvernement nationaliste, le pro-européen Donald Tusk s'est engagé à revenir sur les mesures du parti Droit et Justice (PiS) visant notamment l'indépendance de la justice. "Je salue votre engagement à placer l'État de droit en tête des priorités de votre gouvernement", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après un entretien avec Donald Tusk à Bruxelles en marge du Conseil européen. Ce versement de 5 milliards d'euros s'inscrit dans le cadre du programme REPowerEU pour aider à la transition énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes, non soumis aux conditions habituelles de l'UE en matière d'État de droit. Ursula von der Leyen a déclaré que d'autres fonds seraient versés à mesure que la Pologne rétablirait l'indépendance de son système judiciaire. "Nous devrons rattraper le temps perdu", a-t-elle dit. La présidente de la Commission européenne a notamment salué la volonté de Varsovie d'intégrer le Parquet européen (EPPO), ce que le PiS avait refusé de faire. "À suivre", a résumé Donald Tusk sur les réseaux sociaux. (Reportage Gabriela Baczynska ; version française Lina Golovnya, édité par Jean-Stéphane Brosse)