L'UE débattra la semaine prochaine de nouvelles sanctions contre la Russie

par Jan Strupczewski et Julia Payne BRUXELLES (Reuters) - Les Vingt-Sept commenceront à discuter la semaine prochaine d'un 12e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui portera notamment sur l'interdiction des diamants russes, ont déclaré à Reuters des diplomates et un responsable de l'UE. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les pays de l'UE ont déjà adopté 11 paquets de sanctions contre Moscou pour diminuer la capacité du Kremlin à financer son agression. Les mesures couvrent tous les secteurs et concernent quelque 1.800 personnes et entités. Les Européens n'ont cependant pas sanctionné jusqu'à présent la société d'exploitation minière russe Alrosa, spécialisée dans les diamants, même si les principaux joailliers occidentaux boycottent déjà les pierres en provenance de Russie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré mercredi au Financial Times que l'Union européenne avait reçu le feu vert du G7 (États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne et Italie) lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe au Japon. Des diplomates de l'UE avaient auparavant indiqué que les Vingt-Sept attendaient ce feu vert pour aller de l'avant. Un responsable européen a indiqué que l'examen du 12e paquet de sanctions proposé par la Commission européenne débuterait "en début de semaine prochaine". La Belgique, qui a longtemps été réticente à une telle mesure en raison de l'importance des diamantaires d'Anvers, a été chargée par l'UE d'élaborer la proposition d'interdiction des diamants russes, a dit un diplomate. D'autres pays, comme la Pologne et l'Estonie, plaident pour l'élargissement des sanctions au gaz naturel liquéfié russe mais l'UE ne semble pas vouloir s'engager dans cette voie pour ne pas déstabiliser un marché qui reste volatil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est en revanche dite favorable à un renforcement des mesures visant à faire respecter le plafond imposé au prix du pétrole russe, fixé par le G7 à 60 dollars par baril. (Reportage de Jan Strupczewski et Julia Payne, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)