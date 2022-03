L'UE crée des centres pour les réfugiés ukrainiens en quête de soins

par Ludwig Burger

29 mars (Reuters) - L'Union européenne (UE) a décidé de mettre en place à ses frontières avec l'Ukraine des centres pour accueillir les réfugiés ayant besoin de soins et pour les orienter vers les États membres les mieux placés pour les traiter, a déclaré mardi la commissaire européenne à la Santé.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les États membres et (le bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé) afin de mettre en place des centres de répartition directement à la frontière pour les patients se trouvant dans les États membres les plus touchés, dans le but d'accélérer les transferts", a déclaré Stella Kyriakides avant une réunion des ministres de la santé de l'UE.

Les pays d'Europe centrale sont en première ligne pour accueillir les près de 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays depuis l'offensive lancée par l'armée russe le 24 février et leurs systèmes de santé sont sous pression.

Stella Kyriakides a déclaré qu'un programme, dévoilé il y a deux semaines, d'achat et de distribution de vaccins contre la rougeole, la polio, la tuberculose et le COVID-19 pour immuniser les réfugiés ukrainiens et les enfants en particulier, portait désormais ses fruits.

L'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) a obtenu, de la part du laboratoire pharmaceutique Sanofi, un don de 200.000 vaccins contre la diphtérie et le tétanos destinés à l'Ukraine, a-t-elle ajouté.

Environ 70.000 doses supplémentaires de vaccins seront envoyées à la République tchèque, à la Slovaquie et à la Moldavie dans le cadre du dispositif de protection civile de l'UE, a-t-elle ajouté. (version française Dagmarah Mackos)