L'UE convient d'ouvrir des pourparlers d'adhésion avec l'Ukraine

par Gabriela Baczynska, Krisztina Than et Andrew Gray BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne sont convenus jeudi en sommet d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, une annonce inattendue alors que la Hongrie affichait depuis des semaines son opposition à une telle décision. Des représentants et des diplomates européens ont indiqué que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a accepté de quitter la salle de réunion en sachant que ses homologues européens se prononceraient sur l'Ukraine en son absence. La Hongrie est le seul membre du bloc communautaire à défendre une position aussi défavorable sur la question. Il s'agit de circonstances inédites à Bruxelles, en particulier pour une décision d'une telle ampleur, alors que la règle de l'unanimité conférait de facto à Budapest un pouvoir de veto. En amont de l'ouverture du sommet, Viktor Orban martelait pourtant qu'il n'entendait céder ni sur l'ouverture rapide de négociations d'adhésion avec l'Ukraine, ni sur le déblocage de 50 milliards d'euros d'aide à Kyiv prélevés sur le budget de l'UE. Le Premier ministre hongrois n'a pas dévié de sa position après l'annonce de la décision de l'UE, la décrivant comme "irrationnelle" et "inappropriée". "La position de la Hongrie est claire: l'Ukraine n'est pas prête pour nous permettre de démarrer des discussions sur une adhésion à l'UE", a-t-il dit. "Mais 26 Etats membres étaient inflexibles sur le fait que cette décision devait être prise donc la Hongrie a décidé qu'ils devaient suivre leur propre voie", a ajouté Viktor Orban, soulignant que Budapest ne voulait pas prendre part à cette "mauvaise décision". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué une "décision stratégique et une journée qui restera gravée dans l'histoire de notre Union". "UNE VICTOIRE QUI MOTIVE, INSPIRE, RENFORCE" Il reste à déterminer, dans les prochains mois, le cadre des négociations formelles avec l'Ukraine, qui pourraient s'étendre sur plusieurs années, d'autant que le pays de 44 millions d'habitants, à la superficie plus grande que tout autre membre de l'UE, représente un défi unique pour intégrer le bloc. "C'est une victoire pour l'Ukraine. Une victoire pour toute l'Europe. Une victoire qui motive, inspire, renforce", s'est réjoui le président ukrainien, Volodimir Zelensky, qui avait plaidé plus tôt dans la journée devant les Vingt-Sept pour un soutien politique et financier à Kyiv. Le dirigeant ukrainien a appelé son homologue français Emmanuel Macron pour "le remercier d'avoir fait bouger les lignes, de l'avoir soutenu, d'avoir travaillé à l'ouverture des négociations", a rapporté une source diplomatique française. Signe des intenses efforts diplomatiques sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, accompagnés d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel, ont rencontré Viktor Orban juste avant l'ouverture du sommet. Le sommet de deux jours à Bruxelles est perçu comme crucial pour le signal qu'il pourrait envoyer à la Russie, près de deux ans après le début de ce que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" en Ukraine mais que Kyiv et ses alliés occidentaux dénoncent comme une invasion. Cette réunion des dirigeants européens intervient alors que la contre-offensive lancée en juin dernier par l'armée ukrainienne, avec l'objectif de reprendre des territoires contrôlés par la Russie dans le cadre de son offensive, n'a pas permis d'obtenir les gains espérés. Une pression supplémentaire pèse aussi sur l'UE dans un contexte de divergences au Congrès américain sur des aides supplémentaires à apporter à l'Ukraine. A l'approche de la suspension de leurs travaux pour les fêtes de fin d'année, les parlementaires américains n'ont toujours pas approuvé l'enveloppe supplémentaire de 60 milliards de dollars voulue par le président Joe Biden. CONDITIONS "PAS RÉUNIES", SELON ORBAN S'exprimant dans la journée par visioconférence devant les dirigeants de l'UE, Volodimir Zelensky les a appelés à prendre en compte les efforts réalisés par son pays en réponse aux conditions posées par la Commission européenne pour entamer un processus d'adhésion. "Je ne vous demande qu'une chose aujourd'hui : ne trahissez pas (notre) peuple et sa foi dans l'Europe", a-t-il dit, selon le script de son discours, enjoignant les dirigeants européens à ne pas laisser le président russe Vladimir Poutine afficher un "sourire satisfait" à l'issue du sommet. Charles Michel a annoncé en fin de journée que les dirigeants européens étaient convenus d'"ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie", indiquant aussi qu'ils accordaient à la Géorgie le statut de candidat. Il n'a donné aucun détail sur les circonstances de ce vote. Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine, a répété à son arrivée à Bruxelles que les conditions n'étaient selon lui "pas réunies" pour entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, en dépit de la recommandation en ce sens formulée en novembre par la Commission européenne. Il a invité à attendre le résultat des élections législatives devant se tenir en juin prochain, dont les partis hostiles au soutien à l'Ukraine et favorables à la Russie pourraient sortir très renforcés. Des responsables et diplomates européens avaient dit s'attendre à une série de réunions difficiles qui pourraient se prolonger jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi, voire jusqu'à la fin de semaine. La Commission européenne a annoncé mercredi que la Hongrie avait de nouveau accès à 10 milliards d'euros du fonds de cohésion. Elle a aussi rappelé qu'environ 21 milliards d'euros auxquels pourrait prétendre la Hongrie restaient gelés. Viktor Orban s'est opposé à une proposition de la Commission européenne visant à accorder à l'Ukraine 50 milliards d'euros sous forme de subventions et de prêts dans le cadre d'une révision plus large du budget pluriannuel de l'UE. Une telle révision requiert également l'unanimité des pays membres de l'UE, qui doivent en assumer le coût. Les discussions sur le sujet se poursuivaient à Bruxelles. (Reportage Gabriela Baczynska et Andrew Gray, avec Bart Mejer, Johnny Cotton, Krisztina Than, Julia Payne, Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Michel Rose et Ron Popeski; version française Tangi Salaün et Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)