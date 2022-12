L'UE confiante en un règlement du contentieux nord-irlandais

DUBLIN (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite jeudi "très confiante" en un règlement du contentieux sur le protocole nord-irlandais, si la Grande-Bretagne en montre la volonté politique.

Les discussions sur les règles régissant le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord ont repris en octobre pour la première fois en sept mois.

Cette partie de l'accord entre Londres et l'Union européenne impose des contrôles sur certaines marchandises circulant vers l'Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni.

"Nous avons toujours fait preuve de flexibilité, nous aurons toujours une approche constructive de ces questions", a déclaré Ursula von der Leyen avant une rencontre avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin et un discours prévu devant le parlement à Dublin.

"S'il y a une volonté politique au Royaume-Uni, je suis très confiante que nous pouvons parvenir à une conclusion positive".

En vertu du protocole nord-irlandais, qui fait partie de l'accord de Brexit signé en janvier 2020 par Londres et Bruxelles, l'Irlande du Nord, province britannique, continue d'appartenir de fait au marché unique européen et à l'union douanière afin de préserver la libre circulation des biens avec la République d'Irlande voisine et l'accord de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais.

Ce dispositif implique des contrôles sur certaines marchandises en provenance de Grande-Bretagne auxquels le gouvernement britannique demande de mettre fin.

L'Union européenne a présenté il y a plus d'un an un ensemble de mesures visant à apporter davantage de flexibilité dans la mise en oeuvre du protocole.

(Reportage Padraic Halpin ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)