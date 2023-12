L'UE conclut un accord sur de nouvelles règles budgétaires

BRUXELLES, 20 décembre (Reuters) - Les ministres des Finances de l'Union européenne sont parvenus mercredi à un accord sur de nouvelles règles budgétaires applicables aux pays membres. Mardi, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé à l'issue d'un entretien avec son homologue allemand des Finances Christian Lindner que la France et l'Allemagne, les deux premières économies du bloc dont les divergences entravaient depuis des mois la quête d'un compromis, avaient conclu un "accord à 100%" sur ce dossier. La pandémie de covid et la flambée des prix de l'énergie ont poussé les pays membres de l'UE à suspendre en 2020 le Pacte de stabilité et de croissance limitant les déficits budgétaires à 3% du produit intérieur brut et la dette publique à 60% du PIB, puis à décider d'en revoir les modalités. (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)