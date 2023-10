L'UE conclut un accord pour réduire les gaz réfrigérants

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement et le Conseil européens sont parvenus jeudi à un accord visant à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures (HFC) utilisés notamment dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, des gaz qui contribuent grandement à l’effet de serre. En vertu de cet accord, les pays de l'UE s'engagent à supprimer complètement l'utilisation des hydrofluorocarbures d'ici à 2050. "Ces substances ont des effets très négatifs sur la santé de notre planète et doivent être éliminées progressivement. Cet accord constitue une étape importante dans notre objectif commun de lutte contre le changement climatique", a déclaré la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera. L'accord interdira progressivement la vente de produits contenant des gaz fluorés, qui comprennent les HFC, avec des échéances différentes selon les produits. Par exemple, l'interdiction totale des gaz fluorés pour les climatiseurs individuels et les pompes à chaleur s'appliquera à partir de 2035. "Les gaz fluorés sont relativement peu connus, mais ils ont un impact considérable sur le climat. L'accord conclu aujourd'hui nous permet de nous débarrasser rapidement de ces super-gaz à effet de serre", a déclaré Bas Eickhout, député néerlandais et négociateur principal du Parlement européen pour ce texte. Le Parlement et le Conseil doivent à présent approuver formellement l’accord avant qu’il puisse entrer en vigueur, mais cette étape n'est généralement qu'une formalité pour les accords convenus à l'avance. (Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)