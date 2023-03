L'UE avance sur de possibles achats communs de munitions pour l'Ukraine

par Andrew Gray et Sabine Siebold STOCKHOLM (Reuters) - Les pays de l'Union européenne sont convenus mercredi d'accélérer la production d'obus d'artillerie et d'acheter davantage de munitions afin d'aider l'Ukraine face à l'offensive de la Russie, sans toutefois avoir pour l'heure fixé les modalités pour concrétiser ces souhaits. Un projet présenté par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, prévoit un milliard d'euros d'aides pour inciter les pays du bloc à envoyer à l'Ukraine davantage d'obus d'artillerie en leur possession, ainsi qu'un autre milliard d'euros destiné à financer un achat conjoint de nouvelles munitions. "Il y a un accord général sur cette procédure, mais des questions restent en suspens", a déclaré Josep Borrell à l'issue d'une réunion à Stockholm des ministres de la Défense de l'UE, à laquelle a pris part leur homologue européen. "Tout doit être discuté dans le détail", a ajouté le chef de la diplomatie européenne, indiquant espérer parvenir à finaliser le projet le 20 mars lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a exhorté Bruxelles à soutenir un projet de l'Estonie demandant aux pays de l'UE d'acheter ensemble un million d'obus de 155 millimètres cette année, pour un coût de 4 milliards d'euros. D'une ampleur réduite, le plan proposé par Josep Borrell marquerait tout de même un tournant s'il venait à se concrétiser, puisque les acquisitions en matière de défense sont traditionnellement le pré carré de chaque gouvernement du bloc. En effectuant une commande groupée, ont dit des représentants européens, l'UE permettrait à ses pays membres d'effectuer des économies en obtenant un meilleur prix, tout en incitant les fabricants d'armes à investir pour accroître leur production. Il reste beaucoup de travail pour finaliser les détails d'un tel accord, notamment concernant son financement et les parties chargées de conclure les commandes avec les fabricants d'armes, ont toutefois prévenu des représentants. L'Ukraine utilise ses munitions à un rythme supérieur aux capacités de production de ses alliés occidentaux, poussant ceux-ci à se pencher sur de nouvelles voies pour en obtenir et à chercher à accélérer leur production. Kyiv veut entre 90.000 et 100.000 obus d'artillerie par mois, a indiqué Oleksii Reznikov, déclarant à des journalistes avant la réunion qu'il fallait "avancer dès que possible" sur la question des munitions. S'agissant du financement, l'Estonie a proposé que les pays de l'UE allouent un budget supplémentaire pour l'achat de munitions. Le plan de Josep Borrell prévoit lui de recourir à un fonds déjà existant du bloc communautaire. (Reportage Andrew Gray et Sabine Siebold; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)