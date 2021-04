L'UE autorisera cet été la venue des Américains vaccinés, dit von der Leyen

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans un entretien au New York Times publié dimanche que les Américains ayant été vaccinés contre le COVID-19 devraient être autorisés à voyager dans l'Union européenne cet été grâce à un assouplissement des restrictions sanitaires.

Tous les ressortissants américains ayant reçu l'un des vaccins approuvés par l'UE seront autorisés sans condition à se rendre dans l'UE, a-t-elle dit. L'Agence européenne des médicaments (AEM) a autorisé les trois vaccins actuellement utilisés aux Etats-Unis.

"Cela va permettre la libre circulation et les voyages vers l'Union européenne", a déclaré Ursula von der Leyen au NYT, sans préciser quand les voyages pourront reprendre.

L'UE a interdit les déplacements non essentiels extérieurs au bloc communautaire il y a plus d'un an dans le cadre de mesures de lutte contre la crise sanitaire du coronavirus.

Ce mois-ci, les Vingt-Sept sont convenus de lancer des certificats sanitaires destinés à favoriser la reprise du tourisme cet été.

(Brad Heath; version française Jean Terzian)