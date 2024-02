L'UE approuve une nouvelle aide à l'Ukraine en forme de signal aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par Charlotte Van Campenhout, Andrew Gray et Sabine Siebold BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus jeudi à un accord sur une nouvelle aide financière de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, mettant fin à un bras de fer interne au bloc avec la Hongrie et envoyant un signal aux Etats-Unis, où le Congrès est divisé sur un soutien prolongé à Kyiv. Cet accord intervient alors que la guerre en Ukraine, plus important conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, va entrer sous peu dans sa troisième année. En surmontant l'opposition affichée pendant des semaines par le Premier ministre hongrois Viktor Orban à cette nouvelle aide, les Vingt-Sept espèrent envoyer un signal à Washington, comme l'a souligné le chancelier allemand Olaf Scholz, alors que le président américain Joe Biden "travaille dur pour convaincre le Congrès de répondre à ses demandes" pour l'Ukraine, a-t-il dit. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué l'accord, preuve à ses yeux de "la forte unité de l'UE", et déclaré sur le réseau social X que ce soutien financier continu allait "renforcer la stabilité financière et économique de l'Ukraine à long terme, ce qui n'est pas moins important que l'assistance militaire et les sanctions contre la Russie". S'exprimant en conférence de presse à l'issue du sommet, Emmanuel Macron a déclaré que "le message est clair : la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine." "Cet accord (...) donne de la prévisibilité à notre soutien à l'Ukraine par un engagement économique et financier dans la durée", a dit le président français. Alors qu'il avait opposé son veto à une nouvelle aide à Kyiv en décembre dernier, Viktor Orban, proche de Moscou, a dit avoir donné son feu vert après avoir obtenu des garanties sur la manière dont les fonds seraient utilisés et que ceux-ci ne seraient pas prélevés sur les aides européennes que Budapest doit recevoir. Bruxelles bloque quelque 20 milliards d'euros destinés à la Hongrie en lui reprochant de ne pas respecter les normes démocratiques de l'UE. Des diplomates ont assuré à Reuters que le bloc ne s'était pas engagé à débloquer ces fonds en échange de l'aval de Budapest pour l'aide ukrainienne. Une clause de revoyure est prévue dans deux ans, "si nécessaire", a-t-on appris auprès de deux diplomates européens. La pression des dirigeants européens sur Viktor Orban s'était accentuée ces derniers jours, alors que le Premier ministre hongrois a régulièrement crispé ses homologues depuis le début de l'offensive russe, en février 2022, en critiquant les sanctions occidentales contre la Russie et en cultivant ses liens étroits avec le Kremlin. D'après un haut diplomate allemand, Viktor Orban a senti jeudi lors du sommet que son isolement croissant au sein du bloc communautaire n'était "pas confortable". "Il sait qu'il a besoin de l'UE", a-t-il dit, notant que l'économie hongroise était "sous pression". Les Vingt-Sept sont aussi convenus de la "nécessité urgente" d'accélérer les livraisons de munitions et de missiles à l'Ukraine, alors que Bruxelles a fait savoir mercredi que l'objectif d'envoyer un million d'obus d'artillerie à Kyiv d'ici mars ne serait pas atteint. (Reportage Jan Strupczewski, Andrew Gray, Julia Payne, Charlotte van Campenhout, Bart Meijer, Philip Blenkinsop, Benoit Van Overstraeten, Piotr Lipinski, Sabine Siebold, Geert de Clercq, Pawel Florkiewicz, Justyna Pawlak, Michel Rose, Andreas Rinke, Krisztina Than, Tassilo Hummel, Boldizsar Gyori, Olena Harmash et Yuliia Dysa; version française Kate Entringer, Sophie Louet et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)