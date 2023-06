L'UE approuve une hausse de 3,5 MdsE de l'aide militaire à l'Ukraine

LUXEMBOURG, 26 juin (Reuters) - Les pays de l'UE ont approuvé lundi une hausse de 3,5 milliards d'euros de l'aide militaire apportée à l'Ukraine, portant ainsi son plafond à plus de 12 milliards d'euros. La semaine dernière, des sources européennes ont indiqué que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait demandé aux gouvernements de relever le plafond du programme européen de "Facilité de paix" (EPF), qui a déjà alloué quelque 4,6 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. "La décision d'aujourd'hui garantira à nouveau que nous disposons des fonds nécessaires pour continuer à fournir un soutien militaire concret aux forces armées de nos partenaires", a déclaré Josep Borrell dans un communiqué. "Le dispositif a fait ses preuves. Il a complètement changé la façon dont nous soutenons nos partenaires en matière de défense. Il rend l'UE et ses partenaires plus forts," a-t-il ajouté. Mis en place en 2021, ce programme a été conçu comme moyen pour l'UE d'aider les pays en développement à se procurer de l'équipement militaire. Mais les Vingt-Sept ont rapidement décidé d'utiliser le fonds pour fournir des armes à l'Ukraine face à l'offensive lancée par la Russie en février 2022. L'EPF est distinct du budget du bloc communautaire, qui ne peut pas être utilisé pour financer des opérations militaires. Cela permet aux pays de l'UE qui fournissent des armes et des munitions à l'Ukraine de réclamer une partie des coûts. Les pays de l'UE contribuent au fonds en fonction de la taille de leur économie. (Reportage Bart Meijer et Andrew Gray ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)