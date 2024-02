L'UE approuve une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus jeudi à un accord sur une nouvelle aide financière à l'Ukraine, 50 milliards d'euros jusqu'en 2027, au terme d'un bras de fer de plusieurs semaines avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. "Nous avons un accord. Unité", a annoncé sur X (anciennement Twitter) le président du Conseil européen Charles Michel. "Cet accord garantit un financement stable, prévisible et à long terme pour l'Ukraine", a-t-il ajouté. En décembre dernier, Viktor Orban, proche de Moscou, avait mis son veto à ce nouveau programme d'aide pour l'Ukraine, plongée dans la guerre depuis l'invasion russe de février 2022. Le soutien financier à Kyiv nécessite un vote à l'unanimité. Viktor Orban, qui souligne notamment l'impact du conflit sur les agricultures européennes, estime que "l'Ukraine est un problème" pour l'Europe. Sous pression depuis des semaines, il a finalement cédé, obtenant des Vingt-Six une révision annuelle des fonds alloués, comme il l'exigeait. Une clause de revoyure est également prévue dans deux ans, "si nécessaire", a-t-on appris auprès de deux diplomates européens. En revanche, l'homme fort de Hongrie n'a pas obtenu le déblocage de fonds européens pour son pays, que Bruxelles a gelés en raison de manquements à l'Etat de droit. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a salué jeudi l'accord, preuve à ses yeux de "la forte unité de l'UE". "Le soutien financier continu de l'Union européenne va renforcer la stabilité financière et économique de l'Ukraine à long terme, ce qui n'est pas moins important que l'assistance militaire et les sanctions contre la Russie", a-t-il dit sur X. Le ministère ukrainien de l'Economie a précisé que la première tranche de cette nouvelle enveloppe - 4,5 milliards d'euros - serait versée en mars. Au total, 39 milliards d'euros seront dévolus au budget ukrainien. Depuis le début de l'offensive russe, le 24 février 2022, Kyiv a reçu quelque 68 milliards d'euros d'aide internationale, dont près de 26 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. (Reportage Jan Strupczewski, Charlotte van Campenhout, Bart Meijer, Piotr Lipinski, Sabine Siebold, Geert de Clercq, Pawel Florkiewicz, Justyna Pawlak, Michel Rose, Andreas Rinke, Krisztina Than; rédigé par Gabriela Baczynska; version française Kate Entringer, Sophie Louet)