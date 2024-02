L'UE approuve un 13e paquet de sanctions contre la Russie

L'UE approuve un 13e paquet de sanctions contre la Russie













BRUXELLES, 21 février (Reuters) - L'Union européenne (UE) a approuvé mercredi un 13e paquet de sanctions contre la Russie, a annoncé la présidence belge du Conseil européen sur le réseau social X (ex-Twitter). "Les ambassadeurs de l'UE viennent de donner leur accord de principe au 13e paquet de sanctions dans le cadre de l'agression de la Russie contre l'Ukraine", a-t-elle indiqué. Les sanctions en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine vont être étendues à quelque 200 entités et individus, a-t-on précisé de sources européennes, mais pas élargies à un nouveau secteur comme cela avait été le cas avec les diamants dans le paquet précédent. De nombreuses voix s'étaient élevées ces derniers jours au sein de l'UE pour réclamer de nouvelles sanctions contre Moscou en raison de la poursuite de l'agression russe mais aussi de la mort suspecte en prison de l'opposant russe Alexeï Navalny. Le 13e paquet de sanctions devrait être formellement approuvé par les Vingt-Sept avant le deuxième anniversaire de l'invasion russe, le 24 février. (Reportage de Julia Payne et Gabriela Baczynska, rédigé par Charlotte Van Campenhout ; version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)