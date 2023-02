L'UE approuve la vente anticipée de quotas carbone

BRUXELLES (Reuters) - Les pays de l'Union européenne (UE) ont approuvé mardi le projet de vente anticipée de permis d'émission de carbone afin de lever des fonds pour les aider à remplacer le gaz russe, ce qui signifie que la loi peut désormais entrer en vigueur. Ce plan permettra de réunir 20 milliards d'euros de subventions sur le marché européen des émissions de carbone. Les pays membres pourront consacrer ces subventions aux énergies renouvelables et aux rénovations d'infrastructures pour économiser de l'énergie et remplacer l'utilisation de gaz russe. Ils pourront également soutenir des projets de décarbonisation de l'industrie lourde. Ces mesures ont été convenues l'an dernier par les négociateurs des pays de l'UE et les députés du bloc européen — qui ont approuvé l'accord début février 2023. L'approbation de mardi n'était donc qu'une formalité permettant de mettre en action l'accord sans modification. (Reportage de Kate Abnett, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)