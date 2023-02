L'UE approuve l'interdiction des ventes de nouvelles voitures à moteur thermique en 2035

Crédit photo © Reuters

par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement européen a officiellement approuvé mardi une loi visant à interdire la vente de nouvelles voitures et camionnettes à moteur thermique dans l'Union européenne (UE) à partir de 2035, afin d'accélérer la transition vers les véhicules électriques et de lutter contre le changement climatique. En vertu de cette réglementation historique conclue en octobre dernier, les constructeurs automobiles devront réduire de 100% les émissions de CO2 des nouvelles voitures vendues d'ici à 2035, rendant impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles dans l'UE. La loi fixe également à 55% le taux de réduction des émissions de CO2 pour les voitures neuves vendues à partir de 2030 par rapport aux niveaux de 2021, bien au-dessus de l'objectif actuel de 37,5%. Les nouvelles camionnettes devront, elles, respecter une réduction des émissions de CO2 de 50% d'ici à 2030 et de 100% d'ici à 2035, par rapport aux niveaux de 2021. Les petits constructeurs automobiles — ne produisant pas plus de 10.000 voitures et 22.000 camionnettes neuves — pourront bénéficier d'une dérogation jusqu'à fin 2035. L'approbation finale de cette législation est attendue en mars. De plus, l'Union proposera mardi des limites de CO2 plus strictes pour les poids lourds, en imposant aux nouveaux camions de réduire leurs émissions de 90% d'ici à 2040. (Reportage de Kate Abnett, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)