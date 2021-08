L'UE appelle les Vingt-Sept à accueillir davantage de réfugiés afghans

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'exode d'Afghanistan devrait s'accélérer sous le règne des taliban, qui ont pris le pouvoir dimanche à Kaboul, a déclaré mercredi la commissaire européenne aux Affaires intérieures, appelant les pays membres de l'Union européenne à accroître leurs quota d'accueil d'Afghans ayant besoin de protection.

"J'ai appelé les Etats membres à revoir à la hausse leurs promesses de relocalisation et leurs quota de réinstallation afin d'aider ceux qui ont besoin d'une protection internationale", particulièrement les femmes et les filles, a déclaré Ylva Johansson, responsable à Bruxelles des questions migratoires et d'asile.

Plusieurs pays membres de l'UE craignent de voir la situation en Afghanistan provoquer une nouvelle crise migratoire d'ampleur, similaire à celle de 2015.

En marge des événements en Afghanistan, certains Etats accusent aussi la Biélorussie de mener une "attaque directe" contre l'UE en poussant des migrants illégaux à traverser les frontières de pays voisins membres du bloc communautaire.

Ylva Johansson a indiqué que des discussions avaient été entamées entre les Vingt-Sept sur les questions migratoires et la préparation de l'UE.

Elle a déclaré que l'UE devait aider les pays voisins de l'Afghanistan, où de nombreux ressortissants afghans se sont déjà rendus, tout en accueillant sur son sol davantage de civils dans le besoin.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures s'est aussi prononcée contre les expulsions vers l'Afghanistan, alors que plusieurs pays se sont encore récemment montrés réticents à l'idée de les suspendre du fait de la situation sécuritaire.

(Reportage Sabine Siebold; version française Jean Terzian, édité par Marc Angrand)