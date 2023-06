L'UE annonce une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) va réserver une aide pour l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'aide a été dévoilée après un examen du budget des pays du bloc pour 2021-2027 et avant une conférence internationale qui doit se tenir mercredi et jeudi à Londres afin de lever des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine un an et demi après l'invasion russe. Cette réserve financière de 50 milliards d'euros pour les quatre prochaines années offrira une perspective et une stabilité aux partenaires de l'UE que sont les Ukrainiens, a déclaré Ursula von der Leyen aux journalistes à l'issue d'une réunion de l'exécutif européen à Bruxelles. Un haut fonctionnaire européen, a déclaré à Reuters que la somme incluait 33 milliards d'euros d'aide macro-financière pour permettre à l'Ukraine de reconstituer ses finances publiques à l'heure de sa contre-offensive contre la Russie. (Reportage par Gabriela Baczynska; version française Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)