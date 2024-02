L'UE adopte une directive visant à promouvoir la réparation des biens

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les consommateurs auront davantage le droit de faire réparer des biens tels que les lave-linges et les smartphones, en vertu d'une nouvelle directive de l'Union européenne visant à réduire les déchets provenant de produits défectueux ou cassés qui actuellement sont simplement jetés et remplacés. Outre les avantages pour l'environnement, Bruxelles espère que la nouvelle directive, approuvée provisoirement jeudi soir, créera des emplois et réduira la dépendance du bloc à l'égard des matières premières étrangères. Les consommateurs pourront choisir entre la réparation et le remplacement des produits défectueux pendant la période de garantie légale de deux ans. Les entreprises devront réparer gratuitement un produit pendant cette période, si cela revient moins cher que de le remplacer, et continuer à offrir des réparations abordables pendant cinq à dix ans après la vente, même si le produit n'est plus couvert par la garantie. Les fabricants et les distributeurs devront également informer les consommateurs de leur droit à faire réparer leurs produits et proposer des pièces détachées à des réparateurs indépendants à des prix raisonnables. La directive s'appliquera à toute une série de produits d'usage courant, dont les téléphones portables et les tablettes, les lave-linge, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les écrans, les aspirateurs, les produits de stockage de données et le matériel de soudage. Les batteries de vélos électriques devraient également être ajoutées à la liste. Une nouvelle plateforme en ligne permettra par ailleurs aux consommateurs de trouver des ateliers de réparation, des vendeurs de produits remis à neuf ou des acheteurs de produits défectueux. Lorsque la directive sur le droit à la réparation entrera en vigueur, probablement dans le courant de l'année, les États membres de l'UE auront 24 mois pour s'y conformer. (Reportage Philip Blenkinsop, version française Diana Mandiá)