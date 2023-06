L'UE adopte un onzième train de sanction contre la Russie

BRUXELLES (Reuters) - Les Etats de l'Union européenne (UE) ont décidé mercredi d'un nouveau train de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, visant notamment à empêcher les pays tiers et les entreprises de contourner les sanctions européennes actuelles. "Aujourd'hui, les ambassadeurs de l'UE ont décidé d'un onzième train de sanctions contre la Russie. Les sanctions comprennent des mesures visant à contrer les contournements des sanctions", a indiqué la présidence suédoise de l'Union européenne sur Twitter. Le train de sanctions interdit le transit par la Russie de biens et technologies qui pourraient être utilisés par l'armée russe ou aider les secteurs russes de la défense ou de la sécurité. Les sanctions permettent également d'imposer des restrictions sur la vente de biens et technologies sensibles à double usage à des pays qui pourraient les vendre à la Russie et étendent la liste de biens soumis à restriction qui pourraient servir à l'armée et à la défense russes. Parmi les nouvelles mesures, la licence de diffusion de cinq médias d'Etat russes dans l'UE a été suspendue. Les sanctions interdisent aux navires d'accoster les ports de l'UE s'ils sont suspectés de transporter des biens d'origine russe pour les empêcher de charger du pétrole brut russe en mer, pratique utilisée pour contourner les sanctions européennes sur l'importation du pétrole russe. Enfin, les actifs de 71 personnes et 33 entités dans l'Union européenne ont été gelés à cause de leur implication dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens en Russie. (Reportage par Sudip Kar-Gupta et Jan Strupczewski; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)