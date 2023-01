L'UE adopte un nouveau train de sanctions contre l'Iran

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) a introduit lundi de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran pour sa répression "brutale" des manifestations, mais Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, a déclaré que les Gardiens de la révolution (GRI) ne pouvaient être inscrits sur la liste des groupes terroristes sans décision de justice.

"Les ministres ont adopté un nouveau train de sanctions contre l'Iran, ciblant ceux qui sont à l'origine de la répression. L'UE condamne fermement l'usage brutal et disproportionné de la force par les autorités iraniennes contre des manifestants pacifiques", a indiqué la présidence de la Suède dans un tweet sans donner plus de détails.

Des diplomates européens sous couvert d'anonymat ont déclaré à Reuters la semaine dernière que l'UE se préparait à ajouter 37 personnes à la liste des sanctions visant l'Iran lors de leur réunion de lundi.

Les relations entre les 27 États membres de l'UE et Téhéran se sont détériorées en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les efforts visant à relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien. Cette situation s'est encore aggravée lorsque l'Iran a décidé de placer plusieurs ressortissants européens en détention.

Le Parlement européen a demandé à l'UE d'aller plus loin et d'inscrire le corps des Gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes, en lui reprochant la répression des manifestations et la fourniture de drones à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

"Le régime iranien, les gardiens de la révolution terrorisent jour après jour leur propre population", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de la réunion lundi.

Toutefois, Josep Borrell a déclaré qu'une décision de justice comportant une condamnation juridique concrète devait d'abord être rendue avant de pouvoir désigner les GRI comme terroristes.

L'Iran a précédemment mis en garde l'UE contre la désignation des GRI comme entité terroriste.

(Reportage Bart Meijer ; version française Lina Golovnya et Jean Rosset, version française Kate Entringer)