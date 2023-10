L'UE adopte un cadre pour les sanctions contre le Niger

BRUXELLES (Reuters) - Les pays de l'Union européenne (UE) ont adopté lundi un cadre permettant d'imposer des sanctions aux membres de la junte qui a pris le pouvoir au Niger en juillet. Le nouveau cadre permettra à l'UE de sanctionner les personnes et les entités responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger, portant atteinte à l'ordre constitutionnel ou constituent des violations graves des droits de l'homme ou du droit humanitaire international, a déclaré le Conseil de l'UE. L'UE souhaite renforcer les mesures prises par la CEDEAO, l'organisation régionale d'Afrique de l'Ouest. "L'UE a, dès le départ, condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État perpétré au Niger", a déclaré Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE. "Avec la décision d'aujourd'hui, l'UE renforce son soutien aux efforts de la CEDEAO et envoie un message clair : les coups d'État militaires ont un coût". Dans le cadre des mesures restrictives, l'UE pourrait geler les avoirs des entités et personnes visées ainsi que leur imposer des interdictions de voyager. (Reportage Bart Meijer, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)