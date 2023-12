L'UE accueillera un peu plus de réfugiés en 2024 et 2025

GENÈVE, 14 décembre (Reuters) - L'Union européenne (UE) va accueillir plus de 60.000 réfugiés en 2024 et 2025, un peu plus que les années précédentes, a déclaré jeudi la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, réfutant les critiques selon lesquelles le bloc favorise l'accueil de réfugiés en provenance d'Ukraine par rapport à d'autres pays. Quelque 61.000 places seront accordées pour la réinstallation (le transfert de réfugiés d'un pays d'asile vers un autre pays) et l'admission à des fins humanitaires, a-t-elle dit lors du Forum mondial sur les réfugiés à Genève. Certains pays riches, dont la Suisse, non-membre de l'UE, ont temporairement suspendu ces admissions, évoquant la pression sur leurs systèmes d'asile. "J'ai le plaisir d'annoncer que pour 2024 et 2025, 14 Etats membres se sont engagés à réinstaller et à admettre pour des raisons humanitaires plus de 60.000 personnes, en fait près de 61.000", a-t-elle déclaré aux journalistes. "Cela signifie que notre niveau (d'admissions) est le même ou un peu plus élevé que les années précédentes, et que nous ne le réduisons donc pas". La commissaire n'a pas identifié les pays concernés. Pour 2023, quelque 17 pays de l'UE se sont engagés à réinstaller des réfugiés, l'Allemagne, la France et l'Espagne figurant parmi les trois pays les plus accueillants, selon un document de l'UE. Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré à Reuters avant le forum que de nombreux dirigeants occidentaux devenaient moins favorables face à l'afflux de réfugiés et les a exhortés à redoubler d'efforts. L'UE offre également une protection à plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui depuis l'invasion russe en février 2022. Interrogé au sujet de la préférence de l'UE pour les réfugiés ukrainiens par rapport aux autres, Ylva Johansson a déclaré : "Nous ne diminuons pas la réinstallation, nous l'augmentons même un peu. Ce n'est donc pas vrai. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre". (Reportage Emma Farge, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)