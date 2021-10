L'UE accroît ses aides aux secteurs du vin et des fruits et légumes

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi une aide accrue à la viticulture et aux producteurs de fruits et légumes dont les récoltes ont été fortement affectées cette année par le gel au printemps, puis les inondations et les vagues de chaleur.

Le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski, a souligné que ces épisodes météorologiques défavorables venaient s'ajouter à une année 2020 déjà difficile en raison de la crise du coronavirus.

"Ces mesures de soutien indispensables soulageront les producteurs de l'UE pendant cette phase difficile, en plus des aides déjà fournies en 2020 et prolongées en 2021", a-t-il dit.

Pour la filière viticole, la contribution budgétaire de l'Union européenne à l'ensemble des mesures prévues dans les programmes d'aide nationaux passera de 70% à 80%.

Pour les fruits et légumes, l'UE compensera les organisations de producteurs à hauteur d'au moins 85% des niveaux de production de l'an dernier même si les revenus de 2021 sont plus bas.

Les montants compensatoires sont alloués lorsque la production est inférieure d'au moins 35% à celle de l'année précédente en raison de catastrophes naturelles, d'événements climatiques, de maladies des plantes ou d'infestations parasitaires.

Ces aides, valables jusqu'au 15 octobre 2022, complètent les mesures exceptionnelles adoptées en juillet 2020 par la Commission européenne pour aider ces filières à faire face aux conséquences économiques des mesures de confinement dues à la pandémie de COVID-19.

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Jean-Stéphane Brosse)