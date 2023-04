L'UE a lancé une inspection dans les locaux italiens de Gucci, dit Kering

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Commission européenne a débuté mardi une inspection dans les locaux italiens de Gucci, a annoncé mercredi Kering, propriétaire de la marque de luxe, confirmant des informations de Reuters. Le groupe de luxe a précisé que cette inspection s'inscrivait dans le cadre d'une enquête préliminaire dans plusieurs pays dans le secteur de la mode en vertu des règles antitrust du bloc. Deux sources ont déclaré plus tôt dans la journée à Reuters que le régulateur européen de la concurrence et la police fiscale italienne avaient inspecté mardi un bâtiment de Gucci. L'une des sources a précisé qu'il s'agissait d'un site à Milan où sont fabriqués notamment des sacs à main et d'autres produits en cuir. Aucun commentaire n'a été effectué par Gucci. Par ailleurs, selon l'une des sources, des inspections similaires ont été menées dans les locaux d'autres entreprises de mode. La Commission européenne a annoncé mardi que des opérations ont été menées dans le secteur de la mode dans plusieurs pays de l'Union européenne, sans préciser les pays et entreprises concernés, conformément à ses habitudes. L'exécutif européen a fait savoir que ces inspections n'étaient pas liées à de précédentes opérations des autorités dans le secteur de la mode au cours des deux dernières années. (Rédigé par Jean Terzian, avec la contribution d'Emilio Parodi à Milan et Foo Yun Chee à Bruxelles, édité par Matthieu Protard)