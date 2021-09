L'ouragan Nicholas atteint la côte du Texas et de la Louisiane

Crédit photo © Reuters

par Erwin Seba

(Reuters) - L'ouragan Nicholas a atteint le littoral du Texas et de la Louisiane accompagné de vents violents et de fortes pluies, a annoncé mardi le centre américain de surveillance des ouragans (NHC), alertant sur le risque d'inondations, de tempêtes et de cyclones tropicaux dans la région.

A 1h00 du matin heure locale (6h00 GMT), Nicholas était situé à 30 km au nord-est de Matagorda, au Texas, et se dirigeait vers le nord-est avec des vents atteignant 120 km/h, a indiqué le NHC dans son bulletin.

"Il s'agira d'une tempête se déplaçant très lentement à travers l'État du Texas, qui s'attardera pendant plusieurs jours et laissera tomber une énorme quantité de pluie", a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Le président américain Joe Biden a déclaré l'état d'urgence en Louisiane et ordonné aux agences fédérales de renforcer leurs moyens d'intervention.

L'ouragan Nicholas pourrait également provoquer des coupures d'électricité et entraver les opérations de réparation après le passage de l’ouragan Ida il y a deux semaines.

Selon le site web PowerOutage.us, plus de 90.000 personnes en Louisiane et plus de 230.000 personnes au Texas étaient confrontées à des coupures d'électricité en début de journée mardi.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a prié les quelque 2,3 millions d'habitants de la quatrième ville américaine d'éviter les rues et les autoroutes.

(Reportage Erwin Seba et Marianna Parraga à Houston, Liz Hampton à Denver, Brendan O'Brien à Chicago, Dan Whitcomb à Los Angeles, Kanishka Singh et Nakul Iyer à Bangalore, version française Bertrand Boucey et Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)