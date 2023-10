L'ouragan Lidia touche terre au Mexique, au moins un mort

PUERTO VALLARTA (Reuters) - L'ouragan Lidia a touché terre mardi soir près de la station balnéaire de Las Penitas, sur la côte pacifique du Mexique, charriant des vents destructeurs et des pluies torrentielles et causant la mort d'au moin une personne. Les autorités de l'Etat de Nayarit ont déclaré qu'une personne avait été tuée lorsqu'un arbre s'est abattu sur son véhicule alors qu'elle circulait au nord de la ville de Puerto Vallarta. L'ouragan, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, est "extrêmement dangereux, avec de vents pouvant aller jusqu'à 225 kilomètres/heures dans l'Etat de Jalisco, selon le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis. "J'appelle les personnes habitant entre Nayarit et Jalisco, surtout celles résidant à Bahia de Banderas, Puerto Vallarta et Tomatlan, à prendre des précautions", a écrit le président mexicain, Manuel Lopez Obrador, sur le réseau social X (anciennement Twitter). Selon le NHC, Lidia se dirige vers le nord-est et devrait devrait s'affaiblir rapidement à mesure qu'elle s'enfonce dans les terres. L'ouragan pourrait provoquer des inondations, le NHC ayant indiqué qu'il pourrait produire jusqu'à 20 centimètres de pluie, et même jusqu'à 30 cm dans certaines régions. (Reportage Cristian Ruano à Puerto Vallarta, Raul Cortes, Brendan O'Boyle, Isabel Woodford et Sarah Morland à Mexico; version française Camille Raynaud)