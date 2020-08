L'ouragan Laura s'approche du Texas et de la Louisiane

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'ouragan Laura devrait encore se renforcer pour atteindre la catégorie 4 avant d'arriver sur les côtes du Texas et la Louisiane dans la journée, avec sans doute à la clé des dégâts catastrophiques, a annoncé le centre américain des ouragans (NHC) mercredi.

Déjà classé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, Laura se trouvait en début de journée à environ 465 kilomètres au sud-est de Galveston, au Texas, accompagné de vents mesurés à 185 km/h, a précisé le NHC à Miami.

Un ouragan de catégorie 4 peut donner des vents dont la vitesse est susceptible d'atteindre 250 km/h.

Plus de 420.000 habitants du Texas et 200.000 autres dans la Louisiane voisine ont reçu l'ordre d'évacuer leur maison mercredi.

"Vous n'avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer avant l'ouragan Laura. Où que vous soyez à midi, c'est là que vous devrez affronter la tempête", a déclaré le gouverneur de Louisiane, John Edwards, sur Twitter.

L'approche de l'ouragan a pratiquement mis à l'arrêt l'activité du secteur pétrolier dans le golfe du Mexique, la baisse de la production approchant 90%, un niveau jamais observé depuis l'ouragan Katrina en 2005.

Les autorités chargées des situations d'urgence au niveau des Etats et au niveau fédéral se sont mobilisées pour fournir des capacités d'accueil et positionner des équipes de secours sur place.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que la Garde nationale de l'Etat était prête, avec des véhicules amphibies et des hélicoptères de secours.

L'ouragan se déplaçait mercredi matin à environ 24 km/h. Selon le NHC, son arrivée sur les côtes pourrait provoquer une élévation de 3,7 à 4,6 mètres du niveau de la mer et s'accompagner de précipitations susceptibles d'atteindre 13 à 25 centimètres.

"Cette tempête pourrait s'enfoncer de jusqu'à 30 km à l'intérieur des terres par rapport à la ligne de côte du sud-ouest de la Louisiane et du sud-est du Texas", a précisé le NHC. "Tous les préparatifs visant à protéger les êtres vivants et les biens doivent être achevés dans les prochaines heures."

L'ouragan pourrait aussi s'accompagner de tornades en Louisiane, dans le sud-est du Texas et dans le sud-ouest du Mississippi, et provoquer des inondations dans certaines zones urbaines de l'est du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas mercredi et jeudi.

Laura a déjà fait 24 morts en République dominicaine et à Haïti, où l'ouragan a endommagé des milliers de logements et des infrastructures.

(Ernest Scheyder, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)