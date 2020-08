L'ouragan Laura s'abat sur la Louisiane et fait quatre victimes

Crédit photo © Reuters

par Ernest Scheyder et Elijah Nouvelage

LAKE CHARLES, Louisiane (Reuters) - L'ouragan Laura a traversé jeudi le sud-ouest de la Louisiane, causant des dégâts matériels et la mort de quatre personnes, après s'être abattu aux premières heures de la journée sur la côte du golfe du Mexique avec des vents soufflants à 240 km/h, ce qui en fait l'une des plus violentes tempêtes à frapper cet Etat du sud des Etats-Unis.

Une jeune fille de 14 ans compte parmi les victimes après la chute d'un arbre sur sa maison à Leesville, en Louisiane, a déclaré une porte-parole du gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards.

Ce dernier a déclaré plus tard lors d'une conférence de presse que trois autres personnes sont mortes après que des arbres se sont également abattus sur leur maison.

"C'est la tempête la plus puissante qui ait jamais touché terre en Louisiane", a déclaré John Bel Edwards. "Elle continue à causer des dégâts et des conditions de vie dangereuses."

Jusqu'à présent, les dommages causés par Laura sont toutefois moins importants que ce que craignaient les prévisionnistes.

"Je pense que nous sommes généralement chanceux - le déferlement a été moins violent que nous le pensions", a déclaré Pete Gaynor, administrateur de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA).

Une usine chimique a pris feu dans le sillage de Laura jeudi matin dans la ville de Westlake, dégageant une épaisse fumée noire. Le gouverneur a demandé aux habitants de fermer portes et fenêtres et de couper la climatisation le temps de l'enquête.

Classé en catégorie 4 sur une échelle de 5 lorsqu'il a frappé le littoral un peu avant 01h00 au niveau de la petite localité de Cameron, l'ouragan s'est toutefois rapidement affaibli au point d'être ramené au statut de tempête tropicale dans l'après-midi.

Le centre américain de veille cyclonique (NHC) a averti que les niveaux d'eau resteraient élevés le long de la côte pendant plusieurs heures alors que Laura se déplaçait vers le nord puis vers le nord-est.

Donald Trump, qui a annoncé qu'il se rendra ce week-end en Louisiane et au Texas, a approuvé une déclaration d'état d'urgence pour l'Arkansas, a fait savoir la Maison blanche, autorisant les fonctionnaires fédéraux à coordonner les efforts de secours et à libérer des fonds fédéraux. Le président américain avait approuvé une mesure similaire pour le Texas lundi.

La zone frappée par Laura est aussi un centre névralgique de l'industrie pétrolière aux Etats-Unis et l'ouragan a contraint les plates-formes d'extraction et les raffineries à interrompre leur production.

L'ouragan pourrait en outre provoquer des tornades en Louisiane et dans certaines parties du Texas et du Mississippi et des inondations dans certaines zones urbaines du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas.

(Avec Jennifer Hiller, Julio-Cesar Chavez, Gary McWilliams, Liz Hampton, Gabriella Borter et Brad Brooks; version française Kate Entringer, Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)