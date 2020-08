L'ouragan Laura s'abat sur la Louisiane avant de faiblir

Crédit photo © Reuters

par Ernest Scheyder

HOUSTON, Texas (Reuters) - L'ouragan Laura s'est abattu aux premières heures de la journée de jeudi sur la côte de la Louisiane, avec des vents soufflants à 240 km/h, ce qui en fait l'une des plus violentes tempêtes à frapper cet Etat du sud des Etats-Unis, a annoncé le centre américain de veille cyclonique (NHC).

Classé en catégorie 4 sur une échelle de 5 lorsqu'il a frappé le littoral un peu avant 01h00 au niveau de la petite localité de Cameron, l'ouragan s'est toutefois rapidement affaibli pour être ramené en catégorie 2 avec des bourrasques revenues à 168 km/h tandis qu'il progressait vers le nord, dans une région marécageuse propice aux inondations.

La zone située sur la trajectoire directe de Laura compte environ quatre millions d'habitants mais les autorités locales ont fait savoir que la plupart étaient partis vers des zones plus sûres conformément à un ordre d'évacuation.

"C'est l'une des tempêtes les plus fortes à avoir touché cette partie du littoral", a déclaré David Roth, prévisionniste au National Weather Service. "Nous nous inquiétons de sa progression vers l'intérieur des terres, car il s'agit essentiellement de marais au nord de l'autoroute 10. Il n'y a pas grand-chose pour arrêter l'eau."

Environ 620.000 personnes sont visées par un ordre d'évacuation en Louisiane et au Texas.

La zone frappée par Laura est aussi un centre névralgique de l'industrie pétrolière aux Etats-Unis et l'ouragan a contraint les plates-formes d'extraction et les raffineries à interrompre leur production.

Il pourrait faire monter le niveau des eaux jusqu'à six mètres dans certains secteurs de la région de Cameron, selon le NHC.

L'ouragan pourrait en outre provoquer des tornades en Louisiane et dans certaines parties du Texas et du Mississippi et des inondations dans certaines zones urbaines du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas.

(Avec Jennifer Hiller, Julio-Cesar Chavez, Gary McWilliams, Liz Hampton, Gabriella Borter et Brad Brooks; version française Kate Entringer et Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)