L'ouragan Ida s'abat sur la Louisiane et menace la Nouvelle-Orléans

par Devika Krishna Kumar

LA NOUVELLE-ORLEANS (Reuters) - L'ouragan Ida a touché terre dimanche à Port-Fourchon, au sud de la Nouvelle-Orléans, accompagné d'un vent soufflant à 240 km/h et de pluies diluviennes qui font craindre le pire pour cette région de Louisiane très exposée aux inondations.

Classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, après s'être renforcé au contact des eaux chaudes du golfe du Mexique, Ida pourrait être l'ouragan le plus violent à frapper directement la Louisiane depuis 1850, a déclaré le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards.

Il y a 16 ans jour pour jour, l'ouragan Katrina avait fait plus de 1.800 morts et provoqué des dégâts considérables à La Nouvelle-Orléans, malgré le fait qu'il avait touché terre plus à l'est, dans le Mississippi, et qu'il s'était déjà sensiblement affaibli avant d'atteindre la Louisiane.

Le centre américain de surveillance des ouragans (NHC) a multiplié les mises en garde contre un ouragan "très dangereux" qui fait peser un risque élevé autour de l'embouchure du fleuve Mississippi et sur une partie du littoral de la Louisiane.

Des vagues déferlantes, des inondations et des dégâts ont déjà été signalés, notamment des arbres abattus et des toits arrachés. De nombreux foyers sont privés d'électricité et d'eau potable. Une alerte aux tornades a aussi été émise en Louisiane et au Mississippi.

Le gouverneur Edwards a néanmoins estimé que le système de digues dans la région de la Nouvelle-Orléans, considérablement renforcé depuis le passage de Katrina en 2005, devrait résister aux éléments déchaînés.

"NOUS NOUS PRÉPARONS AU PIRE", DIT BIDEN

Face à la menace, des dizaines de milliers d'habitants de Louisiane, mais aussi du Mississippi et de l'Alabama, ont fui la côte du golfe du Mexique.

Le président Joe Biden, qui s'est rendu dimanche au siège de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema) à Washington, après avoir rendu hommage aux 13 soldats américains tués à Kaboul sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware, a promis une aide fédérale aux Etats qui seront touchés.

"Les dégâts risquent d'être considérables, au-delà des zones côtières", a déclaré Joe Biden. "Nous nous préparons au pire mais nous mettrons toute notre force dans les secours et la reconstruction."

L'électricité pourrait ne pas être rétablie avant plusieurs semaines dans les régions les plus durement touchées, a prévenu le président américain.

La situation est d'autant plus préoccupante pour les autorités que la Louisiane est déjà confrontée à une crise sanitaire avec des hôpitaux remplis de patients atteints du COVID-19 en raison d'une quatrième vague de contaminations par le coronavirus.

Cette situation sanitaire dramatique n'a pas permis d'évacuer les hôpitaux de La Nouvelle-Orléans ou de Bâton Rouge, la capitale de l'Etat, toute proche, comme c'est généralement le cas quand un ouragan de cette ampleur menace la ville.

(Reportage de Devika Krishna Kumar à La Nouvelle-Orléans, écrit par Jessica Resnick-Ault et Jonathan Allen à New York, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün)