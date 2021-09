L'ouragan Ida a fait au moins 50 morts dans le nord-est des Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le passage de l'ouragan Ida cette semaine sur le nord-est des Etats-Unis a fait au moins 50 morts, selon un nouveau bilan établi dimanche.

Dans la région de New York, 17 personnes ont trouvé la mort, essentiellement par noyade dans des logements illégaux situés en sous-sol, seul moyen pour certains habitants à bas revenus de se loger dans la ville, a déclaré une porte-parle de la gouverneure.

Dans le New Jersey, 27 personnes sont décédées et quatre sont toujours portées disparues, selon les services du gouverneur.

Au moins un mort est à déplorer dans le Connecticut, quatre en Pennsylvanie et un dans le Maryland.

Après la Louisiane vendredi, le président Joe Biden se rendra mardi à Manville, dans le New Jersey, et dans le quartier du Queens à New York pour constater les dégâts.

L'ouragan a fait douze morts en Louisiane - selon un nouveau bilan publié samedi - et privé d'électricité plus d'un million d'habitants dans le Sud. Ida a ensuite poursuivi sa route vers la côte Est et déversé mercredi des pluies torrentielles sur New York et le New Jersey, provoquant des inondations meurtrières.

