L'ouragan Ian se dirige vers le Nord après avoir fait 21 morts en Floride

FORT MYERS, Floride (Reuters) - L'ouragan Ian se dirigeait vendredi vers le Nord, en direction de la Caroline du Sud, où il touchera une deuxième fois terre, un jour après avoir semé la destruction dans le centre de la Floride, où au moins 21 décès ont été rapportés.

Ian, qui s'était affaibli au point d'être considéré comme une tempête tropicale pendant sa traversée de la Floride, a été reclassé en ouragan de catégorie 1 jeudi et continuait de se renforcer vendredi en se dirigeant vers la Caroline du Sud, avec des rafales de vent à 140 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

L'ouragan devait toucher terre dans la région de Charleston vers 14h00 (18h00 GMT) vendredi, et risquait de provoquer des inondations, des fortes vagues et des vents potentiellement mortels.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, n'a pas fourni de bilan humain précis en Floride, où quelque 10.000 personnes n'ont pas encore été localisées mais sont présumées pour la plupart à l'abri. Les médias américains ont comptabilisé au moins 21 morts.

Le président Joe Biden a estimé jeudi que Ian pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Il a ordonné la mise en place d'une aide fédérale à la Caroline du Sud, déclarant que l'ouragan constituait une urgence.

Quelque deux millions de foyers et d'entreprises étaient toujours privés d'électricité vendredi, selon le site de suivi PowerOutage.us.

Les autorités de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord ont demandé aux habitants de se préparer à des conditions dangereuses.

Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a exhorté les habitants à "prendre les précautions nécessaires", mettant en garde contre les risques d'inondations, de glissements de terrain et de tornades.

"Cette tempête est toujours dangereuse", a déclaré Roy Cooper.

