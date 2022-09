L'ouragan Ian s'apprête à frapper la Floride, s'approche de la catégorie 5

par Brad Brooks et Brendan O'Brien

SARASOTA, Floride (Reuters) - Des pluies diluviennes et des vents violents dus à l'ouragan Ian ont commencé à s'abattre mercredi sur les côtes de la Floride, poussant les autorités à annoncer aux habitants qu'il était désormais trop tard pour évacuer leurs domiciles.

Bien que Ian se soit encore renforcé et s'approche de la catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, la plus haute, il devrait s'affaiblir une fois qu'il aura touché terre, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan se trouvait à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Punta Gorga à 15h00 GMT, avec des rafales pouvant atteindre 250 km/h, a annoncé le NHC.

Selon les prévisions, l'ouragan pourrait provoquer d'importantes vagues de tempête et des inondations, et s'accompagner d'orages et de tornades.

"J'aimerais que ces prévisions ne soient pas sur le point de se réaliser. C'est une tempête dont nous parlerons pendant de nombreuses années, un événement historique", a déclaré Ken Graham, directeur du Service météorologique national américain (NWS).

Ian devrait atteindre la Floride vers 18h00 GMT, dans le comté de Charlotte, à un kilomètre au sud de Tampa.

Les autorités avaient exhorté plus tôt dans la journée plus de 2,5 millions d'habitants à évacuer leurs domiciles en direction de zones non inondables.

