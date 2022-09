L'ouragan Ian frappe la Floride

par Brad Brooks et Brendan O'Brien

VENICE, Floride (Reuters) - L'ouragan Ian, l'une des tempêtes les plus puissantes ayant frappé les Etats-Unis, a atteint mercredi sur les côtes de la Floride, des vents violents, des pluies diluviennes et des vagues déferlantes s'abattant sur l'Etat.

Ian, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, a touché terre près de Cayo Costa, une île au sud de Tampa, avec des rafales pouvant atteindre 241 km/h, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC).

Bien que la force de ses vents rapproche l'ouragan de la catégorie 5, le NHC avait indiqué qu'il devrait s'affaiblir après avoir touché terre.

Selon les prévisions, l'ouragan pourrait provoquer des ondes de tempête qui pourraient atteindre les 3,7 mètres de haut, et s'accompagner d'orages et de tornades.

"C'est une tempête dont nous parlerons pendant de nombreuses années, un événement historique", a déclaré Ken Graham, directeur du Service météorologique national américain (NWS).

Les autorités avaient exhorté plus tôt dans la semaine plus de 2,5 millions d'habitants à évacuer leurs domiciles en direction de zones non inondables.

