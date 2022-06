L'Otan vise la neutralité carbone d'ici 2050 (Stoltenberg)

MADRID, 28 juin (Reuters) - L'Otan a pour objectif de réduire ses émissions civiles et militaires de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, a déclaré mardi le Secrétaire général Jens Stoltenberg.

"Ce ne sera pas facile, mais c'est possible", a-t-il déclaré dans un discours prononcé en marge du sommet de l'Otan à Madrid.

"Tous les alliés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris", a-t-il ajouté. "L'adaptation de leurs armées y contribuera, notamment en recourant davantage aux technologies vertes, comme les énergies renouvelables, les carburants synthétiques respectueux du climat et les solutions plus efficaces sur le plan énergétique." (Reportage Sabine Siebold, Inti Landauro et Andrei Khalip,version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)