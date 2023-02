L'Otan va prolonger le mandat de Stoltenberg jusqu'en avril 2024

BERLIN, 12 février (Reuters) - L'Otan va prolonger de nouveau le mandat de son secrétaire général, Jens Stoltenberg, rapporte jeudi le journal allemand Welt am Sonntag, citant des sources diplomatiques. Le mandat de Jens Stoltenberg sera prolongé jusqu'en avril 2024 en raison de sa "réussite exceptionnelle" et afin de garantir la stabilité de l'alliance alors que le conflit perdure en Ukraine, précise le journal. Un accord tacite existe entre les 30 états membres de l'alliance, selon lequel Jens Stoltenberg devrait rester en fonction après la fin de son mandat, le 30 septembre prochain, ajoute le journal, indiquant qu'une décision officielle serait prise dans les prochaines semaines. Le mandat de Jens Stoltenberg, économiste de formation qui a été Premier ministre de Norvège de 2000 à 2001 et de 2005 à 2013, avait déjà été prolongé l'an dernier. (Reportage Riham Alkousaa et Sabine Siebold; version française Camille Raynaud)