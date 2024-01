L'Otan va lancer un vaste exercice militaire avec 90.000 soldats

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Environ 90.000 soldats participeront au plus grand exercice de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) depuis des décennies, baptisé Steadfast Defender 2024, qui débutera la semaine prochaine et se poursuivra jusqu'en mai, a déclaré jeudi le commandant en chef de l'Alliance, Chris Cavoli. "L'Alliance démontrera sa capacité à renforcer la zone euro-atlantique par un mouvement transatlantique de forces en provenance d'Amérique du Nord", a déclaré le général américain à la presse, après une réunion de deux jours des chefs d'état-major de la défense à Bruxelles. Les troupes viendront des pays membres de l'Otan et de la Suède, a précisé Chris Cavoli. (Reportage Sabine Siebold et Andrew Gray; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)