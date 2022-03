L'Otan va commencer à planifier l'envoi de troupes supplémentaires sur son flanc oriental

BRUXELLES, 16 mars (Reuters) - L'Otan devrait demander mercredi à ses commandants militaires d'élaborer des plans concernant de nouvelles mesures de dissuasions à l'égard de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, notamment le déploiement de soldats supplémentaires et la mise en place de systèmes de défense antimissile dans l'est de l'Europe, ont déclaré des responsables et des diplomates.

Les ministres de la Défense des Etats membres de l'Alliance atlantique s'entretiendront avec leur homologue ukrainien Oleksi Reznikov, qui devrait demander des armes supplémentaires aux des pays membres de l'Otan.

"Nous devons reprendre notre posture militaire pour faire face à cette nouvelle réalité", a dit mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. "Les ministres vont entamer une discussion importante sur des mesures concrètes pour renforcer notre sécurité sur le long terme, dans tous les domaines", a-t-il déclaré aux journalistes.

Alors qu'au moins dix des plus grands alliés de l'Otan, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, ont déployé des soldats, des navires et des avions de combats supplémentaires sur le flanc oriental de l'alliance, l'Otan doit encore réfléchir à la manière de faire face à une nouvelle situation sécuritaire en Europe à moyen terme.

Le président russe Vladimir Poutine a placé la force de dissuasion nucléaire russe en état d'alerte au combat le 27 février. Le 13 mars, des missiles russes ont frappé importante base militaire de l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière avec la Pologne, membre de l'Otan.

Jens Stoltenberg, a annoncé mardi avoir convoqué un sommet extraordinaire de l'Alliance atlantique le 24 mars à Bruxelles pour discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'aide qu'elle peut apporter aux autorités de Kiev. (Reportage Robin Emmott; version française Camille Raynaud)