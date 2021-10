L'Otan va adopter un plan pour dissuader la menace russe, selon des diplomates

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres de la Défense de l'Otan devraient approuver jeudi un nouveau plan directeur pour se défendre contre toute attaque russe menée sur plusieurs fronts, selon des diplomates et des responsables, réaffirmant ainsi la volonté de l'alliance de dissuader une potentielle menace venant de Moscou malgré la nouvelle priorité accordée par l'Otan à la Chine.

Cette stratégie, qui est confidentielle, va au-delà des plans de défense régionaux existants et vise à se préparer à toute attaque simultanée dans les régions de la Baltique et de la mer Noire, incluant éventuellement des armes nucléaires, le piratage de réseaux informatiques ou des attaques lancées depuis l'espace.

Les responsables et les diplomates affirment qu'une telle attaque n'est pas imminente. La Russie nie toute intention belliqueuse et affirme que c'est l'Otan qui risque de déstabiliser l'Europe avec de tels préparatifs.

Mais des responsables américains, des diplomates de l'Otan et d'anciens fonctionnaires affirment que le "concept de dissuasion et de défense dans la zone euro-atlantique" - et son plan de mise en oeuvre stratégique - est nécessaire alors que la Russie développe des systèmes d'armes avancés et déploie des troupes et des équipements plus près des frontières alliées.

En mai, la Russie a amassé quelque 100.000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine, le nombre le plus élevé depuis que Moscou a annexé la Crimée en 2014, selon des responsables occidentaux. En septembre, la Russie a utilisé de nouveaux robots de combat lors de vastes exercices militaires avec son alliée la Biélorussie, qui ont alarmé les alliés baltes.

(Reportage Robin Emmott; version française Camille Raynaud)