L'Otan soutient l'achat par des membres d'environ 1.000 missiles Patriot

BRUXELLES, 3 janvier (Reuters) - L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) a annoncé mercredi que son organe d'acquisition soutiendrait un groupe de pays membres, comprenant l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Espagne, pour l'achat d'un millier de missiles de défense aérienne Patriot. L'agence a attribué un contrat de production et de livraison à COMLOG, une coentreprise de Raytheon et MBDA, a déclaré l'alliance militaire dans un communiqué, ajoutant que la production européenne de missiles allait s'élargir. "L'acquisition multinationale consolidée, dans l'esprit de l'initiative européenne de bouclier aérien (ESSI), permet de réaliser des économies d'échelle et de soutenir l'expansion de la capacité de production des nouveaux missiles GEM-T afin de répondre à la demande croissante", a déclaré l'Otan dans un communiqué. (Reportage Tassilo Hummel, version française Nathan Vifflin, édité par)