L'Otan signe un contrat de 1,1 MdE pour l'achat de munitions d'artillerie

BRUXELLES, 23 janvier (Reuters) - L'Otan a signé un contrat de 1,1 milliard d'euros pour l'achat de munitions d'artillerie de 155 mm, a annoncé l'organisation transatlantique mardi, précisant qu'une partie de ces munitions serait fournie à l'Ukraine. "La guerre en Ukraine est devenue une bataille de munitions", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une cérémonie de signature au siège de l'Alliance à Bruxelles. L'Otan a conclu l'accord au nom de plusieurs alliés qui pourront soit transmettre les munitions à l'Ukraine, soit les utiliser pour reconstituer leurs propres stocks épuisés. L'achat en gros permet de réduire les prix. Le contrat devrait permettre d'acheter quelque 220.000 munitions d'artillerie, les premières livraisons étant attendues pour la fin de l'année 2025, a déclaré un responsable de l'Otan à Reuters. Les munitions seront fournies par le fabricant d'armes français Nexter et l'allemand Junghans, selon une source industrielle. (Reportage Sabine Siebold et Benoit Van Overstraeten ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)