L'Otan s'inquiète d'"activités malveillantes" de l'Iran sur son territoire

Crédit photo © Reuters

VILNIUS (Reuters) - Les membres de l'Otan se sont dits sérieusement préoccupés, mardi, par des "activités malveillantes" de l'Iran au sein du territoire de l'Alliance et ont appelé Téhéran à cesser de fournir un soutien militaire, dont des drones, à la Russie. "Nous appelons l'Iran à cesser son soutien militaire à la Russie, en particulier le transfert d'UAV (engins aériens sans pilote) qui ont été employés pour attaquer des infrastructures stratégiques [en Ukraine], causant des pertes civiles étendues", ont déclaré les 31 membres de l'alliance militaire occidentale dans leur déclaration finale du sommet de Vilnius. "Nous exprimons notre sérieuse préoccupation quant aux activités malveillantes de l'Iran au sein du territoire allié", ont-ils ajouté. (Reportage John Irish, version française Jean-Stéphane Brosse)