L'Otan propose une réunion rapide du Conseil Otan-Russie

BRUXELLES (Reuters) - L'Otan va proposer la réunion du Conseil Otan-Russie dès que possible en 2022 dans le but d'un dialogue "sérieux" avec Moscou, dans le contexte de tensions diplomatiques lié à la crise ukrainienne, a déclaré mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique.

"Nous restons prêts à un dialogue sérieux avec la Russie et j'ai l'intention de convoquer une nouvelle réunion du Conseil Otan-Russie dès que possible l'année prochaine", a dit Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Le Conseil Otan-Russie est une instance de consultation créée en 2002 dans le but de faciliter les contacts entre l'alliance militaire occidentale et Moscou. Sa dernière réunion remonte à juillet 2019, en dépit des appels répétés de l'Otan à reprendre les échanges dans ce format.

La Russie, qui a massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne ces derniers mois, a présenté vendredi une liste détaillée des gages de sécurité qu'elle entend obtenir de l'Otan, dont la promesse de cesser toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est et de mettre fin à l'élargissement de l'Alliance.

Le président russe Vladimir Poutine a estimé mardi que plusieurs signes laissaient à penser que Washington et Bruxelles étaient disposés à travailler sur ces questions.

Jens Stoltenberg a toutefois réitéré mardi la position de l'Otan selon laquelle seule l'Ukraine peut décider de son éventuelle appartenance au bloc militaire occidental.

