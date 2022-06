L'Otan ne considère pas la Chine comme un adversaire, mais...

MADRID, 28 juin (Reuters) - L'Otan a déclaré mardi ne pas considérer la Chine comme un adversaire, mais reste préoccupée par les liens de plus en plus étroits entre Pékin et Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a affirmé le secrétaire général de l'alliance occidentale, Jens Stoltenberg, à la veille du sommet de Madrid.

"Nous ne considérons pas la Chine comme un adversaire", a déclaré Stoltenberg, ajoutant que la Chine serait bientôt la plus grande économie du monde et que l'Otan devait s'engager avec Pékin sur des questions comme le changement climatique.

"Mais nous sommes déçus par le fait que la Chine n'a pas été capable de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la Chine diffuse de nombreux faux récits sur l'Otan, l'Occident, et aussi que la Chine et la Russie sont plus proches aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été auparavant", a-t-il ajouté. (Reportage Sabine Siebold et Andrei Khalip, version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)