L'Otan invitera l'Ukraine "quand les Alliés seront d'accord et les conditions réunies" dit Stoltenberg

VILNIUS, 11 juillet (Reuters) - L'Ukraine recevra une invitation à intégrer l'Otan "quand les Alliés seront d'accord et les conditions réunies", a déclaré mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique Lors d'une conférence de presse au sommet de Vilnius, Jens Stoltenberg a ajouté que l'Ukraine deviendrait membre sans mettre en oeuvre un plan d'action pour l'adhésion (MAP). "L'avenir de l'Ukraine est dans l'Otan", réaffirment les Alliés dans une déclaration publiée dans le même temps. (John Irish, Sabine Siebold, Andrew Gray et Steve Holland, version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)