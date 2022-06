L'Otan invite Suède et Finlande, qualifie la Russie de "menace la plus importante"

MADRID, 29 juin (Reuters) - L'Otan considère la Russie comme la menace la plus importante et directe contre la sécurité de ses membres à la suite de l'invasion de l'Ukraine et elle a officiellement invité la Suède et la Finlande à adhérer à l'alliance militaire, est-il écrit dans un communiqué publié mercredi à l'occasion de son sommet à Madrid.

"L'adhésion de la Finlande et de la Suède renforcera la sécurité (des alliés), rendra l'Otan plus forte et la zone euro-atlantique plus sûre", est-il écrit dans ce communiqué, qui annonce aussi l'adoption par les alliés d'un nouveau concept stratégique.

Les alliés s'engagent en outre à augmenter leur aide à l'Ukraine et vont aider ce pays à moderniser sa défense. (Reportage Sabine Siebold, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)