L'Otan et l'UE vont renforcer la protection des gazoducs et des infrastructures clés

BRUXELLES, 11 janvier (Reuters) - L'Otan et l'Union européenne (UE) vont lancer un groupe de travail chargé de renforcer la protection des infrastructures critiques en réponse à l'attaque contre les gazoducs Nord Stream l'année dernière et à la " militarisation de l'énergie" par la Russie, ont déclaré mercredi les dirigeants des deux organisations.

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le sabotage des gazoducs entre la Russie et l'Allemagne dans la mer Baltique en septembre dernier a révélé la nécessité de "faire face à ce nouveau type de menace".

"Il s'agit d'une équipe spéciale au sein de laquelle nos experts de l'Otan et de l'Union européenne travailleront main dans la main afin d'identifier les principales menaces pesant sur nos infrastructures critiques et d'examiner les vulnérabilités stratégiques dont nous disposons", a-t-elle déclaré à Bruxelles, aux côtés du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Les responsables occidentaux et russes se sont accusés mutuellement des explosions sur les gazoducs Nord Stream, mais les responsables suédois et danois qui enquêtent sur l'attaque n'ont pas désigné de coupables possibles.

Ursula Von der Leyen a déclaré que le groupe de travail présenterait dans un premier temps des propositions sur les infrastructures de transport, d'énergie, numériques et spatiales.

Jens Stoltenberg, qui s'exprimait juste avant de rencontrer Ursula von der Leyen pour discuter des questions de sécurité, a déclaré que le groupe de travail s'inscrirait dans le cadre d'une coopération accrue entre l'Otan et l'UE.

"La résilience et la protection des infrastructures critiques sont un élément clé de nos efforts conjoints, comme nous l'avons vu avec la militarisation de l'énergie par le président Poutine et (...) le sabotage des gazoducs North Stream ", a-t-il déclaré.

"Nous voulons examiner ensemble comment rendre nos infrastructures critiques, nos technologies et nos chaînes d'approvisionnement plus résilientes aux menaces potentielles et prendre des mesures pour atténuer les vulnérabilités potentielles." (Reportage Andrew Gray, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)