L'Otan autorise des forces supplémentaires pour le Kosovo

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a déclaré vendredi avoir "autorisé des forces supplémentaires pour faire face à la situation actuelle" au Kosovo, sans préciser dans l'immédiat leur nombre ni de quels pays elles provenaient. Des affrontements entre la police et des Serbes armés et retranchés dans un monastère a transformé Banjska, un paisible village du nord du Kosovo à majorité serbe, en zone de guerre en début de semaine, causant la mort de trois assaillants et d'un officier de police. Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, accuse Belgrade d'armer et de soutenir les combattants serbes. La Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, accuse le Kosovo d'attiser les violences en maltraitant ses habitants d'origine serbe. (Reportage Andrew Gray, Charlotte Van Campenhout ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)