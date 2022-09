L'Otan appelle ses alliés à fournir à l'armée ukrainienne des équipements pour l'hiver

BRUXELLES (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan a exhorté vendredi les alliés à fournir à l'armée ukrainienne des équipements pour l'hiver tels que vêtements, tentes et générateurs.

Les températures chutent en moyenne en-dessous de 0°C durant l'hiver en Ukraine et il n'est pas inhabituel qu'elles atteignent les -15 °C.

"L'hiver arrive, il va être rude, et nous devons donc à la fois continuer à fournir des armes et des munitions, mais aussi des vêtements d'hiver, des tentes, des générateurs et tout l'équipement spécifique nécessaire en hiver", a déclaré Jens Stoltenberg à des journalistes après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Bruxelles.

"L'Otan cherche la manière dont nous pouvons fournir des dizaines de milliers d'uniformes d'hiver, par exemple ", a-t-il ajouté.

(Reportage Sabine Siebold, version française Tristan Chabba, édité par Sophie Louet)